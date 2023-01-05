 

19FortyFive назвал три вида вооружений, которые США откажутся передавать Украине

05.01.2023, 4:35, Новости дня
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Военный эксперт Питер Сучиу рассказал, какие три вида вооружений США, по его мнению, никогда не передадут Украине из-за страха перед Россией.

Сучиу считает, что Киев ни за что не получит от США истребители F-16 Fighting Falcon, поскольку такую поставку можно счесть втягиванием НАТО в конфликт. Также указывается, что на обучение летчиков уйдет много времени, передает РИА «Новости» со ссылкой на 19FortyFive.

Кроме того, как полагает Сучиу, Украине не дадут танки M1 Abrams. По словам Сучиу, в Пентагоне считают, что такая поставка принесла бы больше вреда, чем пользы – обучение украинских военных потребовало бы слишком много времени. 

Наконец, США, по словам военного эксперта, не собираются поставлять Украине армейские тактические ракетные комплексы ATACMS – они позволят Киеву наносить удары вглубь России, а США опасаются ответных действий Москвы.

Напомним, США планируют в билжайшее время предоставить Украине новый пакет военной помощи. СМИ сообщали, что США изменили РСЗО HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для ударов вглубь России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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