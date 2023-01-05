 

Мнение: Что не так с российским импортзамещением

05.01.2023, 4:15, Разное
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Продолжение моего нового цикла “Как нам спасать Россию”. На этот раз переходим к главному – к обсуждению, что же на самом деле “не так” с Россией и ее экономикой, в частности, почему у нас никто за 30 лет так и сподобился развивать новые производства, а всё “импортзамещение” оказалось по большей части пшиком. Разбираем практически, на примере… выращивания “Русского Банана”.

Источник: Размышления вольного социолога


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