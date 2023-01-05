 

Спорт: главные правила зимних тренировок

05.01.2023, 4:00, Разное
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Заниматься спортом на свежем воздухе очень полезно, причем не только летом, но и зимой. С наступлением холодов ни в коем случае нельзя отказываться от тренировок. Конечно,
в холодное время года необходимо при этом соблюдать несколько очень важных правил.

Во-первых, нужно надеть правильную одежду. Для пробежки и других активностей на морозном свежем воздухе отлично подойдет термобелье. Его нужно надевать на голое тело и только потом футболки, кофты и тому подобное. Категорически не рекомендуется выходить на тренировку в тяжелой одежде, ведь нельзя допустить обильного потоотделения на морозе.

Во время тренировки всегда должна быть вода или другая жидкость. Нужно всегда избегать обезвоживания – как летом, так и зимой. А еще не следует забывать о разминке. Без нее приступать к спортивным занятиям нельзя. Необходимо потратить примерно 15 минут на разогрев мышц и суставов.

Вернувшись домой, сразу наденьте сухую одежду и выпейте что-нибудь согревающее. Обязательно нужно погреть ноги и руки, например, в горячей воде.

Помните, что занятия спортом зимой положительно влияют на иммунную систему. Регулярные тренировки закаляют организм, а значит, риск заболеваний сводится к минимуму.


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