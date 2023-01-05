Le Figaro – «не поможет уменьшить счета» — Франция не намерена уходить с европейского рынка электроэнергии

Французская оппозиция всё чаще призывает правительство покинуть общеевропейский рынок электроэнергии, чтобы снизить счета французов в условиях энергетического кризиса, однако правительство выступает против этой меры, пишет Le Figaro. По словам главы французского Минфина, французы и сейчас платят за электроэнергию меньше, чем в других странах именно благодаря возможности экспортировать и импортировать электричество у соседей по ЕС.

Французские политики как правого, так и левого толка всё чаще призывают страну покинуть общеевропейский рынок электроэнергии, чтобы снизить счета французов в условиях энергетического кризиса, пишет Le Figaro. Сторонники этой меры приводят в пример Испанию и Португалию, которые воспользовались выданным Брюсселем освобождением, чтобы временно покинуть европейский рынок на год. Однако, как отмечает издание, правительство этот путь не поддерживает.

«Если бы мы сегодня ушли с европейского энергетического рынка, как того требует партия «Национальное объединение», у нас не было бы немецкого электричества, необходимого для работы печей в пекарнях», — заявил в эфире французского телевидения министр экономики страны Брюно Ле Мер. Глава ведомства сослался на остановку ядерных реакторов из-за проблем с коррозией под напряжением, в результате которых французы «вынуждены были импортировать электроэнергию из Германии» этой зимой. «В ноябре мы были очень довольны тем, что смогли импортировать немецкую электроэнергию, когда нам это было нужно, по разумной цене», — подтвердила французским СМИ его коллега, отвечающая за малый и средний бизнес, торговлю, ремесла и туризм Оливия Грегуар.

Министр также напомнил, что, благодаря своим связям с другими европейскими странами, Париж может экспортировать и импортировать электроэнергию, когда в этом возникнет потребность. «Франция — это не Испания и не Португалия, это не полуостров», — напомнил Брюно Ле Мэр.

Наконец, по словам главы Минфина, уход с европейского рынка не станет чудодейственным средством для счетов французов. «У кого сегодня одни из самых низких счетов за электроэнергию и газ среди всех европейских стран, это у французов, благодаря энергетическому щиту, который мы решили сохранить на 2023 год», — заявил министр.

С другой стороны, французское правительство по-прежнему настаивает на реформе европейского рынка, в результате которой цены на электроэнергию не будут привязаны к цене газа. «Это более сложная битва, чем уход с европейского энергетического рынка», — признал министр экономики. Но по словам Оливии Грегуар, этот вопрос будет обсуждаться за рабочим столом Европейской комиссии в первой половине 2023 года.