 

France 3 – очередное последствие энергетического кризиса — вслед за электричеством во Франции стремительно дорожает вода

05.01.2023, 3:45, Разное
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Рост цен на энергоресурсы во Франции повлёк за собой существенное увеличение счетов за воду как для домохозяйств, так и для муниципалитетов, пишет France 3. Как поясняет телеканал, всё дело в системах водоочистки, потребляющих большое количество дорогого электричества, и повышении цен на сырьё вроде хлора и активированного угля. Учитывая, что Франция должна привести свою водопроводную воду в соответствие с высокими стандартами ЕС, рост цен на неё будет продолжаться, прогнозируют журналисты.

Не тратить попусту воду — эта задача стала главной для Жан-Пьера Тебо, поскольку его счета не перестают расти.

ЖАН-ПЬЕР ТЕБО, житель города Туар (департамент Дё-Севр): Я заметил, что в 2021 году куб воды стоил 1,53 евро, а в 2022 году подорожал до 1,95 евро, так что подорожание существенное. 

Плюс 11 процентов к цене на воду и обязательная очистка. За этим подорожанием стоит рост цен на энергоресурсы. К примеру, в этом водоёме вода очищается методом аэрации, а необходимое для этого оборудование потребляет большое количество электричества.

БЕРНАР ПЕНО, председатель Сообщества коммун Туара: Тут мы не можем обойтись теми же мерами, как в спортзалах: понизить температуру на один-два градуса в бассейне. Этот объект должен обслуживаться одинаково всё время, поэтому мы в полной мере ощущаем эту прибавку к цене.

Обслуживание водоёма тем дороже, чем больше для него требуется товаров, которые также поднялись в цене.

МАРИЛЛИС МАКЕ, генеральный директор Центра информации о воде: Была целая проблема с сырьём, поскольку для очистки воды нужно сырьё, такое как хлор или активированный уголь.

Эти два продукта незаменимы для соответствия питьевой воды санитарным нормам. В среднем стоимость кубометра воды составляла 4,3 евро — 1 евро в день на семью. Эти тарифы в некоторых местах выросли, и повышение составило от 5 до 60 процентов. В этом поселении департамента Сона и Луара скотозаводчику необходимо поить животных, и он понимает, что ему придётся платить гораздо больше, учитывая надвигающуюся засуху.

РИШАР ЮМБЕР, скотозаводчик из коммуны Ла-Шапель-дю-Монт-де-Франс: Это выльется в тысячи евро. У нас здесь очень засушливый регион, поэтому мы первыми страдаем, если наступает засуха.

Вода будет стоить всё дороже. Всё потому, что Франция должна привести воду в соответствие с европейскими нормами, чтобы гарантировать её наилучшее качество. Этот завод в департаменте Эр и Луара позволит снизить содержание нитратов в воде. Работы стоимостью 20 миллионов евро частично финансируются межмуниципальным займом — это тяжёлая нагрузка для местного бюджета.

ЖОЭЛЬ БИЙАР, мэр города Бонневаль: Вода должна быть доступна каждому, как и электричество. За электричество и в Париже, и в Бордо вы платите одну и ту же цену. В отношении воды есть разница между территориями, и это может создавать затруднения.

В частности, эти затруднения могут касаться отслеживания утечек воды, поскольку водопроводы в сельской местности растягиваются на множество километров.

Дата выхода в эфир 03 января 2022 года.


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