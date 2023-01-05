 

Сунак для борьбы с забастовками в Британии собрался разрешить увольнения участников стачек

05.01.2023, 3:10, Новости дня
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Для борьбы с забастовками, которые охватили Великобританию, глава правительства страны Риши Сунак собирается разрешить работодателям подавать иски против профсоюзов, а также увольнять участников стачек, сообщают источники.

Соответствующее объявление может быть сделано уже в четверг. Кроме того, ряду ключевых профессий собираются запретить забастовки. В частности, речь идет о медиках, железнодорожниках, учителях, пожарных и пограничниках. Незаконными собираются объявить стачки, при которых профсоюзы не смогут гарантировать продолжение работы минимально необходимого количества представителей данных профессий.

Новый глава Британского конгресса тред-юнионов Пол Новак заявлял, что профсоюз будет судиться с руководством страны, если власти Великобритании законодательно решат ограничить права работников на забастовки, передает ТАСС со ссылкой на Times.

Напомним, в конце 2022 года в Великобритании началась невиданная за долгие годы волна забастовок. Кроме того, британцы массово отказываются оплачивать счета за коммунальные услуги. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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