 

Wall Street Journal узнала о намерении Amazon сократить тысячи сотрудников

05.01.2023, 3:10, Новости дня
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Американский онлайн-ритейлер Amazon планирует сократить 17 тыс. сотрудников, сообщают источники.

Сокращения начались в 2022 году. Был введен запрет на найм рабочей силы. Ожидалось, что уволены будут 10 тыс. сотрудников. Новые сокращения должны пройти «в ближайшие недели», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Напомним, Amazon заявляет, что по всему миру на компанию работают свыше 1 млн человек. За время пандемии коронавируса численность персонала выросла вдвое. В марте Amazon решил прекратить отправку товаров в Россию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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