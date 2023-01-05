Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

В среду вечером в Харьковской области прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

Подробностей не сообщается. При этом в области не объявлялась воздушная тревога, передает ТАСС.

Напомним, в среду на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.

—