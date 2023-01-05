 

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

05.01.2023, 3:10, Новости дня
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В среду вечером в Харьковской области прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

Подробностей не сообщается. При этом в области не объявлялась воздушная тревога, передает ТАСС.

Напомним, в среду на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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