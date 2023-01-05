 

Newsweek – в годовщину убийства Сулеймани Иран пообещал отомстить Трампу и другим причастным американцам за его гибель

05.01.2023, 2:22, Разное
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Официальные лица Ирана в третью годовщину убийства генерала Касема Сулеймани пообещали отомстить Трампу, Помпео и другим американцам, причастным к случившемуся, пишет Newsweek. В частности, было объявлено о судебном разбирательстве в отношении 94 американцев, в том числе в отношении бывшего главы Белого дома.


AP

Иран обещает отомстить убийцам генерала Касема Сулеймани, в том числе Трампу и 93 другим американцам, пишет Newsweek.

В третью годовщину этого шокирующего убийства, устроенного Соединёнными Штатами 3 января 2020 года в Ираке, ряд иранских официальных лиц поклялись отомстить за смерть их культового военачальника.

Тегеран обвиняет в случившемся 94 американцев, в том числе тогдашнего президента США Дональда Трампа.

О списке подозреваемых, который ещё не обнародован, стало известно во вторник от Казема Гариб-Абади, замглавы судебной власти по международным делам и генерального секретаря Высшего совета Ирана по правам человека.

Как отмечается в статье, среди обвиняемых также есть граждане других стран, в том числе 17 иракцев и неустановленное число граждан Германии и Великобритании. Между тем Гариб-Абади подчеркнул, что «в настоящее время обвинительное заключение сосредоточено на американских ответчиках».

«Сейчас по этому делу проходят 94 обвиняемых из Америки, — заявил Гариб-Абади. — Судебными органами собраны все необходимые документы и готовы как минимум три полных тома по этим 94 подсудимым».

По словам иранского политика, из этих 94 человек «тремя главными обвиняемыми» являются Дональд Трамп, его тогдашний госсекретарь Майк Помпео и бывший глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи.

Иранское военное руководство также пообещало «нанести ответный удар» по тем, кто предположительно несёт ответственность за убийство Сулеймани, который имел звание генерал-майора и на момент своего убийства был главой элитного подразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР).


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