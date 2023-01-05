 

Вучич перечислил девять отозвавших признание Косово государств

05.01.2023, 1:47, Новости дня
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Еще девять стран отозвали признание самопровозглашенного Косово, теперь его независимость не признают 106 государств, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

В список новых стран, которые отозвали признание, вошли Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, Мальдивы. Кроме того, «ожидается и десятая», сказал Вучич. Он отметил, что Косово признают только 84 страны, еще три – признают «не до конца», передает ТАСС.

Напомним, Еврокомиссия назвала ситуацию в Косово «очень хрупкой». Вучич заявил, что удалось избежать полномасштабного конфликта в Косово и Метохии, который мог закончиться «катастрофой с НАТО».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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