Зеленский заявил об отсутствии «рациональных причин» не передавать Украине танки западного образца

Обещание Франции передать Киеву колесные танки AMX-10 RC свидетельствуют, что нет «рациональных причин» не передавать Украине танки западного образца, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил, что Украина получит «больше бронетехники», в том числе «колесные танки французского производства». По его мнению, такой шаг французской стороны посылает ясный сигнал всем союзникам Украины – «нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца», передает ТАСС.

Напомним, Макрон сообщил Зеленскому, что Украине передадут колесные танки AMX-10 RC. Украинская сторона не раз высказывала недовольство отказом Германии от поставок танков. При этом жители Германии выступают против поставок Киеву танков «Леопард-2».

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