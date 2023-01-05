 

Глава Православной церкви Украины Думенко получил разрешение устроить богослужение в Киево-Печерской лавре

05.01.2023, 1:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Так называемая Православная церковь Украины сообщила, что получила разрешение на богослужение по случаю Рождества в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

ПЦУ сообщила, что глава раскольников Епифаний Думенко совершит в Успенском соборе 7 января литургию по случаю Рождества, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

В канонической Украинской православной церкви заявили, что это «станет большим позором для Украины». Отмечается, что на сей раз рейдерство ПЦУ напрямую осуществляется по распоряжению украинских властей. В УПЦ считают, что поместные церкви за рубежом окажутся, «мягко говоря, удивлены состоянием свободы совести и прав на религиозное исповедание» на Украине.

Настоятель храма Георгия Победоносца в подмосковном Нахабино священник Павел Островский сообщил в Telegram: «Как же больно читать новости о том, что Киево-Печерскую Лавру отдали в руки поганых раскольников». «Насколько нужно ненавидеть собственный православный народ, чтобы причинять ему подобную боль? И ведь это только начало…» – сообщил он.

Напомним, представителям УПЦ закрыли доступ к двум храмам Верхней лавры. Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник отказался продлевать аренду Трапезного и Успенского храмов для УПЦ после 31 декабря.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11.20 / В Карабахе на мине подорвались два азербайджанца

23.02.22 / Инвалиды Петербурга не верят обещаниям Комблага о комфортной среде

12.12.21 / Радуцкий рассказал, когда в Украине можно будет получить бустерную дозу вакцины от коронавируса

14.03.21 / В ДТП под Екатеринбургом погибли двое детей и трое взрослых

15.07.20 / В ЕС пообещали не допустить нового карантина при второй волне коронавируса

20.07.20 / Еврокомиссия и BBC выделили на поддержку иноагентов 56 млн рублей

19.06.22 / Рада приняла закон о выходе Украины из соглашения с Россией о научно-техническом сотрудничестве

27.08.21 / У канала “Наш” хотят забрать лицензию за “скабеевщину”, выступление Симоненко было только “последней каплей” – глава Нацсовета

12.06.21 / В Москве все контролеры на транспорте будут следить за соблюдением масочного режима

11.03.21 / В Одессе во дворе дома нашли обломки дрона и гранаты, соседи слышали взрыв

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика