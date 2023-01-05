Глава Православной церкви Украины Думенко получил разрешение устроить богослужение в Киево-Печерской лавре
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Так называемая Православная церковь Украины сообщила, что получила разрешение на богослужение по случаю Рождества в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
ПЦУ сообщила, что глава раскольников Епифаний Думенко совершит в Успенском соборе 7 января литургию по случаю Рождества, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
В канонической Украинской православной церкви заявили, что это «станет большим позором для Украины». Отмечается, что на сей раз рейдерство ПЦУ напрямую осуществляется по распоряжению украинских властей. В УПЦ считают, что поместные церкви за рубежом окажутся, «мягко говоря, удивлены состоянием свободы совести и прав на религиозное исповедание» на Украине.
Настоятель храма Георгия Победоносца в подмосковном Нахабино священник Павел Островский сообщил в Telegram: «Как же больно читать новости о том, что Киево-Печерскую Лавру отдали в руки поганых раскольников». «Насколько нужно ненавидеть собственный православный народ, чтобы причинять ему подобную боль? И ведь это только начало…» – сообщил он.
Напомним, представителям УПЦ закрыли доступ к двум храмам Верхней лавры. Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник отказался продлевать аренду Трапезного и Успенского храмов для УПЦ после 31 декабря.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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