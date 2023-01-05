Daily Mail – британская система здравоохранения перегружена сильнее, чем в пик пандемии

Британская система здравоохранения перегружена из-за наплыва пациентов, пишет Daily Mail, ссылаясь на слова ряда представителей британских здравоохранительных органов. Отмечается, что многие пациенты вынуждены подолгу ждать помощи: в этой связи власти вновь призывают больных людей носить маски и соблюдать карантинные меры.



AP

Здравоохранительные власти Великобритании призвали плохо чувствующих себя людей оставаться дома или же надевать маску, в случае необходимости выйти на улицу, пишет Daily Mail. Кроме того, родителям рекомендовано не отпускать в школы и детские сады детей с высокой температурой.

По словам представителей здравоохранительной сферы, эти меры помогут минимизировать распространение коронавируса, гриппа и скарлатины. Как отмечает издание, предупреждения медиков звучат на фоне новостей о том, что перегруженность британской здравоохранительной системы приводит к смертям 500 пациентов в день. Кроме того, медики отмечают, что ситуация сейчас «намного хуже», чем в самые пиковые моменты пандемии коронавируса.

По словам главного медицинского советника UKHSA Сюзан Хопкинс, люди с высокой температурой должны оставаться дома и избегать встреч с теми, кто наиболее уязвим для вирусов. Кроме того, родители должны прививать своим детям правила гигиены рук. Также UKHSA призвала родителей всех детей определённых возрастов сделать им прививку от гриппа.

Daily Mail отмечает, что рост заболеваний перегружает систему здравоохранения Великобритании. На прошлой неделе каждому пятому пациенту пришлось ждать скорую помощь более часа. В ноябре 2022 года 37 837 пациентов ожидали решения о принятии в больницу более 12 часов.

«Правительство должно взять ситуацию в свои руки и действовать. Без правительственного вмешательства часы ожидания так и будут расти, пациенты продолжат страдать, а медики продолжат увольняться. Будущее британского здравоохранения сейчас на лезвии ножа: лишь правительство может оттащить его от края пропасти», — приводит издание слова председателя британской медицинской ассоциации Фила Банфилда.