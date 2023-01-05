BFM TV – французский завод ради экономии электроэнергии начнёт работать по ночам

Завод Accuride Wheels во французском Труа, где производят автомобильные диски, переходит на ночной режим работы для сокращения расходов на электроэнергию, рассказывает BFM TV. Кроме того, таким образом удастся избежать пиковой нагрузки и отключений электричества, что может негативно сказаться на производстве.

КРИСТОФ МЕЛЕ, ведущий BFM TV: Седрик Фэш, репортёр «Первого выпуска», сегодня утром находится в Труа, департамент Об.

АДЕЛИН ФРАНСУА, ведущая BFM TV: Да, на предприятии, которое выпускает колёсные диски для легковых и малотоннажных грузовых автомобилей. Компания недавно реорганизовала своё производство, чтобы сократить расходы на электроэнергию. Каким образом, Седрик?

СЕДРИК ФЭШ, репортёр «Первого выпуска» из Труа (департамент Об): Да, именно так. Сейчас я в гораздо более шумном месте, чем раньше, потому что здесь я рядом со штамповочным прессом, который превращает листы металла в диски. Итак, на этой неделе вы работаете днём, но на следующей неделе вы будете работать по ночам. Почему? Что это даст?

ЮГ ДЮГРЕ, генеральный директор Accuride Wheels, Труа (департамент Об): На самом деле во Франции ещё не все предприятия возобновили работу — экономическая активность главным образом возобновится со следующего года. Таким образом, будет пик потребления электроэнергии — возможно, он будет не таким мягким. В связи с этим мы собираемся сдвинуть время работы, чтобы в пик потребления, с 8 часов утра до полудня, потребление электроэнергии составило 4 МВт.

СЕДРИК ФЭШ: Выгода в том, что ночью вы заплатите за электричество немного меньше?

ЮГ ДЮГРЕ: Именно. Когда платим за электричество, потребляемое утром и ночью, ночью выгоднее. С другой стороны, ночью вы должны выплатить работникам премию, потому что существует фактор вредности ночного труда, и на неё уходит почти вся прибыль.

СЕДРИК ФЭШ: Вы во что бы то ни стало хотите избежать перебоев с электричеством на заводе. Для вас это будет катастрофа. Почему?

ЮГ ДЮГРЕ: Возьмём для примера станок, который позади нас. Если он застрянет внизу под давлением из-за отключения электропитания, его будет чрезвычайно трудно вывести из этого положения. Может занять часы или даже дни. Так что мы пытаемся предотвратить такую ситуацию.

СЕДРИК ФЭШ: Так что на следующей неделе работать будут по ночам. Я вам покажу, посмотрите, колёсные диски, которые выходят с конвейера. Кажется, что мы попали в фильм «Новые времена» — не хватает только Маленького Бродяги (персонажа Чарли Чаплина. — ИноТВ).

Дата выхода в эфир 03 января 2023 года.