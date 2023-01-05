От хранения до применения на себе и в доме: распространенные ошибки, которые совершают многие с эфирными маслами

Эфирные масла – это концентрированные растительные экстракты. Они входят в состав готовой косметики, а также продаются в чистом виде. Их используют для поддержания красоты кожи и волос, в качестве парфюмерии, а также для ароматерапии. Но люди нередко применяют эти продукты неправильно. В статье мы расскажем о распространенных ошибках, которые совершают многие с эфирными маслами.

Неправильное хранение

При неправильном хранении эфирные масла разлагаются и утрачивают свои полезные свойства. Поэтому очень важно держать их в правильных условиях.

Эфирные масла нужно беречь от солнца и тепла. Под действием высоких температур и ультрафиолета их химический состав изменяется. Необходимо плотно закручивать колпачок, чтобы продукт не испарялся и дольше сохранял свой аромат.

Эфиры растений не стоит держать в пластиковых флаконах. Они могут испортить материал емкости. Также следует избегать прозрачных бутылочек. Лучше всего хранить эфирные масла во флаконах из оранжевого или синего стекла. Такой материал защищает продукт от солнца.

Нанесение в неразбавленном виде

Эфирные масла содержат высокую концентрацию ингредиентов. В неразбавленном виде они могут вызвать аллергическую реакцию, раздражение кожи и даже ожоги. Поэтому продукт необходимо разбавлять.

Особенно важно разбавлять масла мяты, лаванды и чайного дерева. В чистом виде они могут оказать агрессивное воздействие на кожу.

Рекомендуется использовать 12 капель эфирного масла на 850 мл увлажняющего крема или лосьона. Для детей и пожилых людей эту дозировку нужно уменьшить до 6 капель.

Вы не используете масло-носитель

Для правильного разбавления эфиров растений нужно использовать масло-носитель. Оно облегчает нанесение продукта и улучшает его впитывание в кожу.

В качестве носителя часто используют кокосовое масло. Оно имеет легкую текстуру, хорошо увлажняет кожу, а также глубоко впитывается.

Вы также можете использовать масло авокадо или арганового дерева. Эти продукты содержат много витаминов и жирных кислот. При этом они не имеют выраженного запаха.

Полезными свойствами для кожи обладают масла шиповника, жожоба, миндаля и оливы. Их тоже можно использовать как масло-носитель.

Несовместимость эфирных масел с некоторыми лекарствами

Многие люди считают, что эфирные масла безвредны и не оказывают существенного влияния на организм. Однако это большое заблуждение. Растительные эфиры воздействуют на разные системы нашего тела. Поэтому они могут быть несовместимы с некоторыми лекарствами.

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Эфиры растений могут влиять на метаболизм, центральную нервную систему и ухудшать всасывание лекарственных средств. Например, масла мускатного ореха, тысячелистника и пижмы не используют вместе с антидепрессантами и седативными препаратами, так как они оказывают противоположное действие на психику.

Если вы принимаете те или иные лекарства, то перед применением эфирных масел обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Вы переоцениваете силу масел

Эфирные масла полезны для здоровья и красоты. Их ароматы могут уменьшать головную боль, стресс и тревогу. Однако не стоит переоценивать их целебную силу.

Эфирные масла не являются лекарствами. Их лечебные свойства пока еще не до конца изучены. Поэтому их нельзя использовать вместо медикаментозных средств. Традиционную медицину невозможно заменить применением эфирных масел.

Использование синтетических масел вместо чистых

В продаже нередко встречаются эфирные масла синтетического происхождения. Если сравнивать их с натуральным продуктом, то они отличаются выраженным запахом и дешевой ценой. Однако такие средства приносят гораздо меньше пользы, чем эфиры естественного происхождения.

Синтетические масла производят из продуктов нефтехимии. В них добавляют ароматизаторы, имитирующие запахи растений. Такие средства практически лишены полезных качеств. Кроме этого в их состав могут входить вредные и токсичные ингредиенты.

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Поэтому следует отдавать предпочтение только тем эфирным маслам, которые на 100 % состоят из натуральных ингредиентов.

Применение только одного масла

Если вы применяете только одно эфирное масло, то лишаете себя возможности пользоваться преимуществами нескольких продуктов. Гораздо эффективнее одновременно применять разные растительные эфиры.

Специалисты считают, что нет таких эфирных масел, которые нельзя сочетать между собой. Однако в некоторых комбинациях ингредиенты могут подавлять полезные свойства друг друга.

Попробуйте сочетать 3-5 ароматов, которые вам нравятся. Не забывайте разбавлять масла перед использованием.

Вы неправильно используете “горячие” масла

“Горячие” масла вызывают ощущение жара и жжения кожи. Они действуют подобно острому перцу. К ним относятся следующие эфиры:

корицы; лемонграсса; имбиря; тимьяна; орегано; грушанки; бергамота.

Такие масла снимают боли в мышцах и напряжение мускулатуры, благодаря согревающему эффекту. Их нельзя добавлять в воду для принятия ванны.

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Пренебрежение диффузором

Чтобы получить максимальный эффект от применения эфирных масел, следует использовать диффузор. Этот прибор выпускает пары продукта в виде тумана, рассеивая полезные вещества и приятный аромат по всему помещению.

Не забывайте регулярно чистить диффузор. После использования отключите прибор от розетки, разберите на части и промойте водой с жидким мылом. В промежутках между чистками добавляйте в воду несколько капель уксуса и включайте прибор на некоторое время.

Вы не тестируете продукт

Перед нанесением эфирного масла на кожу обязательно протестируйте продукт. Это предотвратит возможные побочные действия.

Чтобы выполнить тест, вымойте руки и предплечья с мылом без запаха. Нанесите каплю масла на чистую кожу, а затем накройте легкой пленкой или марлей. Оставьте масло на 24 часа и проверьте реакцию кожи. Если вы почувствуете раздражение или жжение, снимите марлю и смойте средство водой с мылом.

Вы используете масла рядом с питомцами

Многие эфирные масла токсичны для домашних животных. Поэтому перед нанесением продукта на кожу или использованием диффузора удалите из комнаты питомцев. Это убережет их от возможного отравления. Также следует хранить флаконы с эфирными маслами в таком месте, которое недоступно для животных.

Использование масел, вредных для кожи

Некоторые эфиры растений нельзя наносить непосредственно на кожу, так как они могут принести больше вреда, чем пользы.

Многие люди пытаются использовать масло чайного дерева и розмарина для избавления от прыщей. Однако эти продукты повреждают кожу и могут вызвать сильное раздражение, что приведет к усилению высыпаний.

Нежелательно наносить на кожу и масла цитрусовых. Они увеличивают фоточувствительность эпидермиса, что может стать причиной солнечных ожогов.

Заключение

Эфирные масла – довольно сильный продукт для кожи и волос. При их использовании нужно проявлять осторожность и не допускать ошибок.