 

Представитель Госдепа Прайс заявил о неравном числе американских дипломатов в России и российских в США

05.01.2023, 0:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

У РФ в США больше дипломатов, чем американских в России, Вашингтон же стремится к «взаимности», сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

Прайс сказал, что США стремятся «по всему миру воплощать принцип взаимности» в дипломатических отношениях. «Мы рассчитываем на то же количество в Москве, что у русских в США», – приводит его слова РИА «Новости».

Он посетовал, что Москва ввела ограничения на количество персонала в диппредставительстве США, это ограничило возможности миссии. В США выразили надежду на то, что удастся добиться прогресса в вопросе работы дипмиссий. Отмечается, что работники постпредства при ООН в обсуждаемое число сотрудников не входят.

Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что стороны продолжают переговоры о возможности обмена заключенными, но Вашингтон не хочет вдаваться в детали работы по освобождению, в частности, американца Пола Уилана, передает ТАСС.

Напомним, Россия предлагала США обнулить все ограничения в работе дипмиссий двух стран и вернуться к нормальному функционированию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12.20 / В Сирии террористы взорвали автобус с мирными гражданами

05.09.20 / США ввели санкции против генпрокурора Венесуэлы

02.07.21 / На запорожском стадионе откроют крупнейшую в Украине фанзону, там будут смотреть матч Украина – Англия в Евро 2020

07.09.20 / Накануне Дня труда заболеваемость COVID-19 выросла в 22 штатах США

11.09.20 / США озвучили планы испытаний гиперзвукового оружия

09.01.22 / ОДКБ назвала главную функцию миротворцев в Казахстане

10.08.21 / “Слуга народа” лидирует в парламентском рейтинге – опрос

01.03.21 / Осадчая обнародовала фото с матерью

31.01.21 / Дептранс сказал, когда снимут ограничения парковки в центре Москвы

30.09.20 / “Возможности оплатить 300 тыс. руб. у него нет”. Адвокат “украинского диверсанта” Бессарабова рассказал о штрафе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика