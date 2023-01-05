Байден подтвердил обсуждение властями США возможности передать Украине БМП «Брэдли»
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США рассматривают возможность поставок на Украину боевых машин пехоты «Брэдли (Bradley)», сообщил глава американского государства Джо Байден.
На соответствующий вопрос Байден ответил: «Да». Он рассказал, что обсудил «внешнюю политику, Украину» с лидером республиканского меньшинства в Сенате США Митчем Макконнеллом, передает ТАСС.
В среду Белый дом сообщил, что в ближайшие дни и недели собирается передать Киеву новый пакет военной помощи, в который могут войти дополнительные РСЗО HIMARS.
Кроме того, на фоне обострения проблемы нелегальной миграции Байден сказал, что сейчас прорабатывается его посещение границы США с Мексикой.
Напомним, Байдена критикуют за наплыв нелегальных мигрантов, которые, по словам его противников, не встречают никакого сопротивления на границе США.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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