Байден подтвердил обсуждение властями США возможности передать Украине БМП «Брэдли»

США рассматривают возможность поставок на Украину боевых машин пехоты «Брэдли (Bradley)», сообщил глава американского государства Джо Байден.

На соответствующий вопрос Байден ответил: «Да». Он рассказал, что обсудил «внешнюю политику, Украину» с лидером республиканского меньшинства в Сенате США Митчем Макконнеллом, передает ТАСС.

В среду Белый дом сообщил, что в ближайшие дни и недели собирается передать Киеву новый пакет военной помощи, в который могут войти дополнительные РСЗО HIMARS.

Кроме того, на фоне обострения проблемы нелегальной миграции Байден сказал, что сейчас прорабатывается его посещение границы США с Мексикой.

Напомним, Байдена критикуют за наплыв нелегальных мигрантов, которые, по словам его противников, не встречают никакого сопротивления на границе США.

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