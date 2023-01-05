Мнение: О необходимости суровых наказаний и смертных казней

Каждый раз, когда случается крупный «факап», особенно если с крупными людскими жертвами, общественность мигом делится надвое. На тех, кто начинают шумно требовать крови, расстрелов, Сталина и показательных процессов. И на тех, кто заводят волынку по «не всё так однозначно» и «надо проявлять гуманизм», а главное, понять, что у преступной халатности, приводящей к многочисленным потерям, и у требований массовых казней, один и тот же корень — глубокое пренебрежение к ценности человеческой жизни.

Кто тут прав?

Очень важную мысль сформулировал тут не юрист, не психолог, не социолог, а экономист. Один из главных Enfant terrible экономического мира Нассим Талеб в своей книге «Skin in the game» (в России чаще всего переводят «Не рискуя собственной шкурой») задался вопросом безответственности. И тем, насколько она опасна.

Оказалась — очень. Работает такой принцип: «Если ты лично ничего не теряешь — ты будешь одобрять самые дикие решения».

Нассим Талеб выделил две главные мировые группы безответственных элит: «Ястребиные политики и безрассудные банкиры никогда не сталкиваются с последствиями своих действий». Тогда он приводил в пример членов администрации #США, все предыдущие двадцать лет ведших войны, а также банковский сектор, разоривший десятки миллионов американцев в кризис 2008-09. Любой член элиты, который получает процент от выигрыша, но не получает штрафа за проигрыш, заинтересован в том, чтобы играть на средства своих клиентов.

В противовес учёный приводил в пример корпорацию врачей, где сегодня сосредоточен максимум ответственности за свои действия. Ты получаешь уважение и большие деньги за свою хорошую работу (имеются в виду США, где медики – одни их самых высокооплачиваемых профессий), но за плохую работу тебе грозит потеря медицинской лицензии, репутации, огромный иск (который, правда, чаще всего оплачивают страховые компании) и даже тюремный срок. И потому медики следуют этическим стандартам.

Примерно то же самое должно быть с управленческими элитами – они должны нести тяготы и наказание за свои ошибки. Пока этого не произойдёт, за их безрассудство так и будут расплачиваться те, кто не входит в высший 1% населения.

То есть, наказания нужны. Не обязательно расстрелы, сроки, штрафы — главное ведь сам факт публичного позора. Но есть и другой момент, препятствующий «справедливости». Кастовость тех самых элит, когда внутрикорпоративная солидарность заставляет их «отбивать» или «отмазывать» своих. Подобное также встречается и у национальных общин. И в России всё это сильно до крайности. То есть, суровость государства — а она не может не быть избыточной, — это подчас единственный способ преодолеть корпоративизм и клановость.

Выходит, расстрелы за «факапы» нужны, а «гуманизм» — неуместен?

Или правы те, кто говорят, что страх лишь вредит и лишает инициативы?

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