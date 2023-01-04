“Уже ничего не сохранить”: Королева заявила о разводе после новости о не ночующем дома муже

Певица Наташа Королева до встречи с танцором Тарзаном десять лет прожила в браке с композитором Игорем Николаевым. Паре сулили счастливое будущее, но детей от него артистка так и не родила. Супруги постоянно ругались и не могли найти компромисс.

В отличие от Николаева Тарзан надолго задержался в жизни Наташи Королевой. От него певица родила сына Архипа. Звезда даже простила мужу интрижку на стороне, которую обсуждала вся страна. Наташа Королева долго терпела пересуды и сплетни в адрес ее семьи, затем дала откровенное интервью Ксении Собчак и расставила все точки над i. Именно тогда россияне поняли, что певица давно морально и интеллектуально переросла своего мужа Тарзана, ведь в отличие от него, рассуждала она философски по-взрослому.

Поклонники были уверены, что семья Королевой и Тарзана развалится у них на глазах, но тогда этого не произошло. А ведь однажды Наташа Королева уже решилась на развод. В 2001 году артистка развелась с Игорем Николаевым практически по ем же причинам – жить дальше вместе было просто невозможно. И причиной развода было то же самое. Николаев изменил ей, закрутив роман на стороне. Предательство стало большим ударом для Наташи Королевой. Видимо, тогда случай закалил ее характер, поэтому нынешнему мужу она смогла простить измену.

Перед первым разводом Наташа Королева ходила к астрологу составлять натальную карту. К сожалению, эксперт не смог ничем порадовать певицу.

“Я хотела все сохранить, а мне сделали прогноз, что уже ничего невозможно. И очень много того, что мне рассказали, в будущем случилось. Когда я вышла, были эмоции внутри меня, я не хотела в это верить”, – вспоминала Наташа Королева.

Ранее Наташа Королева рассказывала, что ее муж Сергей Глушко (Тарзан) практически не ночует дома.