 

SRF – последние три года разрушили привычную «нормальность»

04.01.2023, 23:35, Разное
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Последнее время Европа переживала очень длительный период социальной стабильности, рассказал социолог Стефан Лессених в своём интервью для SRF. Однако последние три года разрушили предыдущую «нормальность»: как отмечает Лессених, это естественный ход событий, поскольку перемены и кризисы существовали всегда.


AP

Перемены и кризисы существовали всегда: общество никогда не пребывает в статике, рассказал социолог Стефан Лессених в своём интервью для SRF. Непривычной в данной связи может быть только пандемия коронавируса, поскольку она радикально повлияла на повседневный образ жизни европейцев: как отмечает Лессених, ранее подобное случалось в иных регионах.

По словам Лессениха, Европа переживала очень длительный период социальной стабильности. Однако в последние три года эта «нормальность» оказалась разрушена. При этом Лессених отмечает, что само понятие «нормальности» определяется влиятельными группами внутри общества, однако в конечном итоге именно сами люди устанавливают то, что является «нормальным».Таким образом, когда широкие массы чувствуют изменение нормальности, приходит осознание кризиса, отмечает Лессених.

По мнению Лессениха, в ситуации перемен такие общества, как немецкое, должны больше говорить о том, что раньше считалось нормой и было ли это нормой на самом деле. Как отмечает социолог, сейчас люди видят значительные изменения во всех сферах общества, будь то обеспечение энергией или гендерные вопросы. Лессених подчёркивает, что для немецкого общества было бы полезным иметь больше прозрачности и открытости в подобных дискуссиях. 


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