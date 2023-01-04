 

США предоставят Киеву в ближайшие дни и недели новую военную помощь

04.01.2023, 23:01, Новости дня
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Соединенные Штаты намерены в ближайшие дни и недели предоставить Киеву новый пакет военной помощи, куда могут включить дополнительные РСЗО HIMARS, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби заявил, что следует ожидать интенсивных боев на востоке Украины еще долгое время, поэтому США продолжит оказывать Киеву помощь в сфере безопасности в ближайшие дни и недели, передает ТАСС.

«Мы предоставляем и будем продолжать предоставлять им системы [вооружений] и поддержку, необходимые для самообороны. И да, это включает в себя HIMARS в прошлом и вполне может включать еще больше HIMARS в будущем», – сообщил Кирби.

Представитель Белого дома сообщил, что американцы полагают, что РФ продолжает перебрасывать дополнительные войска на восток Украины, в том числе под Донецк, чтобы «склонить часу весов» в свою сторону на этом участке фронта.

Ранее президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет объемом 858 млрд долларов, согласно документу, помимо прочего, выделяется не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности, 10 млрд долларов выделяются на военную помощь Тайваню и 6 млрд долларов на сдерживание РФ в Европе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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