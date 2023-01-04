Нетаньяху объявил о намерении Израиля провести ревизию внешнеполитических отношений

Новый кабмин Израиля намерен провести ревизию внешнеполитических отношений, голос страны будет слышен во всем мире, сообщил глава правительства Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху заявил, что народ Израиля не собирается «склонять головы перед диктатом мирового сообщества». Израиль намерен гордо защищать свои интересы, передает ТАСС.

Напомним, новый глава МИД еврейского государства Эли Коэн сказал, что приоритетом внешней политики будет укрепление стратегического партнерства с США. Израиль также намерен «меньше говорить» о ситуации на Украине.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выразил возмущение в связи с тем, что Коэн провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский из-за отказа поставок израильских ПВО отверг просьбу Нетаньяху проголосовать против резолюции в ООН об оккупации палестинских территорий. А израильские политики осудили восхваление на Украине идеолога украинского национализма Степана Бандеры, но признались, что не могут повлиять на Киев.

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