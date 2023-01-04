 

Вице-премьер Молдавии Спыну выразил надежду на скорое получение первых результатов аудита долга перед Газпромом

04.01.2023, 23:01, Новости дня
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В конце января Молдавия рассчитывает получить первые результаты аудита долга «Молдовагаза» перед Газпромом, сообщил вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Как сообщил Спыну, он хочет, чтобы «результат был верным». В таком случае, по его словам, появится «отправная точка», позволяющая определить, что «делать дальше с долгом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Vocea Basarabiei.

Спыну сказал, что при отказе Газпра признать результаты «независимого аудита» нельзя будет вести речь об урегулировании задолженности, так как «никто не понимает, как она появилась». Спыну заверил, что Молдавия готова «оплачивать долг, если он есть», но отказывается оплачивать «чужие» долги. Аудит, как сообщил вице-премьер, должен ответить на три вопроса: какова величина долга, как он был накоплен и кто в этом виноват.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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