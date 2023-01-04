Мнение: О том, как злые украинцы «хорошего русского» обидели

Для рок-музыканта Максима Покровского из «Ногу свело!» 24 февраля прошлого года стало актом личного катарсиса, ведь его мама родом с украинской стороны, хоть и живёт в России, а часть родственников остались в Днепропетровске. Пожалуй, ни один из российских артистов не поддерживал так горячо Украину, как он, записавший за пять месяцев сразу пять «антивоенных» песен и клипов. Каждый из которых стал «хитом» среди заукраинской аудитории. И не только словом выражал он поддержку ВСУ.

Но…

Особого понимания среди украинцев его потуги не вызвали. Украинские артисты… осудили Максима Покровского за самый известный клип солидарности «Украина». Мол, «где ты был все эти восемь лет?». Мол, сейчас это уже всё «неискренне», а лишь из желания избежать ответственности вместе с Режимом™. Мол, уж лучше бы молчал, не давая портить сомнениями прекрасную пропаганду, по которой «все русские — орки».

Но Макс Покровский не унывал — продолжал творить, поддерживать, донатить…

Пока…

Пока не столкнулся с реальностью лоб в лоб.

Он пожаловался, как ему теперь тяжело вывезти из России маму, которая после «антивоенных художеств своего сына» не может оставаться в стране. Она «пять месяцев» ждала визы в европейскую страну. А когда дождалась, прилетел сюрприз от Киева.

«И вот, накануне вылета я узнаю, что украинские официальные лица призывают европейцев выдворять русских из Европы <…> Мне некомфортно. Равно как и некомфортно то, что украинские официальные лица “хорошими русскими” считают тех русских, которые берут в руки автомат и стреляют в своих сограждан», — пожаловался Максим Покровский. Впрочем, по некоторым сведениям, свою маму он всё же вывез из «путинской» России. Официально — на лечение.

Но в клипах он с тех пор как-то больше «осуждает военные действия», чем прославляет «украинские грядущие победы». Обида продолжает говорить? Или снизошло-таки понимание, что для нынешних украинцев приемлем только один вид «хороших русских» — в чёрных пакетах, причём даже и в России?

Ну а куда приведёт эта эскалация ненависти дальше?

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