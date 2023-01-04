 

Андрей Свинцов: Блокирование Twitch и Discord является незаконным

04.01.2023, 22:47, Разное
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Блокирование Twitch и Discord, а также других развлекательных и игровых сервисов из зарубежных стран является незаконным. Это происходит и после появления отечественных конкурентов. Об этом РИА Новости пояснил заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Депутат Андрей Свинцов заявил, что за регулированием должны следовать предупреждения, а затем штрафные санкции. Он также пояснил, что блокировка может быть использована, “если ситуация неприемлема из-за нарушений российского законодательства” и “желательно, когда есть достаточно работающих российских аналогов”.

Он отметил, что заменить иностранные ресурсы отечественными будет сложно, но не невозможно. Российские услуги могут быть использованы, даже если не в Европе и США, то во многих других странах. Антон Горелкин, заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, ранее обвинил Twitch в поощрении русофобии, а также в игнорировании закона “о земле”. Роскомнадзор также может применить принудительные меры в отношении сервиса, предположил он.


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