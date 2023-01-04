Twitter не нашел доказательств, что Россия манипулирует американским общественным мнением

По данным РИА Новости, Twitter не нашел никаких доказательств российского вмешательства в американское общественное мнение.

Социальная сеть Twitter выпустила заявление, в котором говорится, что она создала специальный рабочий комитет для проверки российского вмешательства в американские политические процессы. Как выяснилось, только 17 аккаунтов из 2500 были связаны с Россией. В отчете говорилось, что только два аккаунта потратили на это значительные средства.

Джо Байден, президент США, ранее заявил, что РФ должна понести ответственность за любое вмешательство в президентские выборы 2020 года. По его словам, в начале января он говорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным о заявлениях американской разведки о вмешательстве РФ в президентские выборы. Байден также пообещал, что РФ поплатится за это.

Президент США заявил, что в будущем возможно делать “две вещи одновременно” и сотрудничать в тех областях, где это взаимовыгодно для всех стран.