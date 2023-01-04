Знакомьтесь, Уильям Бонд – Личное мнение

Каждый, конечно, может иметь кумиров, а вот наследничек Виндзорский думает, что он — Джеймс Бонд.

Бонд. Джеймс Бонд.



Фото: Соцсети

Давно замечено, что Уильям косплеит Бонда. Такое вот представление у него о себе.

То вырядится в смокинг, как у Бонда, то вдруг на возьмёт напрокат Астон Мартин и устроит своей жене прогулку.

На днях, Уильяму «Бонду» доставили новенький Aston Martin на выходные. Сам принц залез в него, взял свою унылую Катьку и покатил на автопрогулку по окрестностям Норфолка.

Нет, ну если б мог, то взял бы какую девчонку получше, я думаю. Но он — принц, и все за ним следят, так что пришлось брать жену.

Забавный парень, конечно, этот будущий король Британии. В душе — Джеймс Бонд, а снаружи — лысеющий тип с улыбкой зубами

Пока брат горе-Бонда трудится и зарабатывает большие деньги, пишет книги, любит без ума свою красавицу-жену, сам Уильям косит под шпиона. Такие вот игры у 40-летнего мужика.

Гримасу Кейт я понимаю всё лучше и лучше.

А у вас есть какой-то персонаж, на которого вы бы хотели походить?

—