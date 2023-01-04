 

Филипп Киркоров поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом

04.01.2023, 22:29, Разное
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Минувший год для Филиппа Киркорова запомнился громкими скандалами, но он, несмотря ни на что, продолжает заниматься любимым делом и радовать публику. Где 55-летний артист, там шоу. О нем не просто говорят. Кто-то его осуждает, а кто-то им восхищается. Есть те, которые возмущаются поведением певца, и те, у кого он вызывает уважение. Все это лишний раз доказывает, что он остается одним из самых популярных и эпатажных артистов России.

Филипп Киркоров тепло относится к поклонникам, поэтому он записал видео, в котором поздравил их. Внимание от поп-короля досталось и журналисту издания “Дни.ру” Феликсу Грозданову. “Привет! Поздравляю всех с Новым годом! И особенно Феликса!”, – произнес народный артист.


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