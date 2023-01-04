 

Пропаганда в США, культ гимна и русофобия: что скрывает в себе сериал “Детство Шелдона”

04.01.2023, 22:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Представьте картину: надевшая все лучшее сразу и накрашенная старуха стоит во дворе дома с американским флагом в руке и вдохновенно поет гимн США со слезами на глазах. Картина впечатляет и ужасает одновременно, и это стоит увидеть собственными глазами. А ведь именно этот культ государственности взращивался в американцах испокон веку, и сериал “Детство Шелдона” явное тому подтверждение.

Легкая на первый взгляд киноновелла повествует о продолжительном и довольно тупом вдалбливании властями в головы граждан Америки одной мысли – вас ничего не интересует кроме индейки на День Благодарения и вечернего просмотра фильма с банкой пива в руках. И тревожиться якобы ни о чем не стоит, ведь государство бережет своих граждан. “Бережет” – в кавычках, так как промытые мозги озабоченных ежедневными бытовыми проблемами людишек ни о чем кроме любви к государству, флагу и гимну думать не желают.

Исключением из всей этой рутины становится маленький мальчик по имени Шелдон Купер, который родился со странностями – он умеет думать мозгами и применять их не только для оплаты кредитов и счетов. В тайне от родителей он интересуется космосом и физикой и даже знает про то, что в далекой России когда-то были коммунисты. Это слово русофобская семейка Шелдона боится произносить вслух, а в его школе, между прочим, за это могут и побить. Причем учителя.

Итак, Шелдон растет и развивается, продолжает интересоваться науками и удивляет своих учителей. Иронично то, что все американское общество относится к одаренному ребенку как к уроду в семье, ведь в Штатах так не принято, особенно в девять лет.

Сериал “Детство Шелдона” является спин-офф популярнейшего ситкома, завоевавшего любовь критиков и зрителей — “Теория большого взрыва”. Он повествует о компании друзей-ученых. Большая часть комичных моментов связана с молодым гением и будущим нобелевским лауреатом — Шелдоном Купером, о котором как раз и говорится в “Детстве Шелдона”. Шоураннеры не ошиблись — ситком обрел огромную популярность как среди западной публики, так и среди российской.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09.22 / 11 главных звездных свадеб этого лета – от Бритни Спирс до Павла Прилучного

24.06.20 / Кинулся бежать в страхе и исчез: Странное исчезновение в лесу Айдахо в 2018 году

19.05.22 / Lexus представит кроссовер Lexus RX нового поколения 1 июня 2022 года

16.12.22 / Показан жених Волочковой – Личное мнение

01.07.21 / 10 книг о принцессе Диане, Елизавете II, Меган Маркл и других членах британской королевской семьи, которые вам стоит прочесть

15.02.22 / “Фонд борьбы с репрессиями” указал на проблемы ювенальной юстиции в США

11.08.21 / Дженнифер Энистон поздравила экс-супруга Джастина Теру с 50-летием: “Люблю тебя!”

15.06.21 / Скандалы: Квартиры, картины и книги про сексуальность

14.07.21 / Николас Кейдж впервые вышел в свет с пятой женой

13.02.22 / Остается стройной, не отказываясь от ежедневного десерта: что ест герцогиня Меган Маркл

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика