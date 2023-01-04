Пропаганда в США, культ гимна и русофобия: что скрывает в себе сериал “Детство Шелдона”

Представьте картину: надевшая все лучшее сразу и накрашенная старуха стоит во дворе дома с американским флагом в руке и вдохновенно поет гимн США со слезами на глазах. Картина впечатляет и ужасает одновременно, и это стоит увидеть собственными глазами. А ведь именно этот культ государственности взращивался в американцах испокон веку, и сериал “Детство Шелдона” явное тому подтверждение.

Легкая на первый взгляд киноновелла повествует о продолжительном и довольно тупом вдалбливании властями в головы граждан Америки одной мысли – вас ничего не интересует кроме индейки на День Благодарения и вечернего просмотра фильма с банкой пива в руках. И тревожиться якобы ни о чем не стоит, ведь государство бережет своих граждан. “Бережет” – в кавычках, так как промытые мозги озабоченных ежедневными бытовыми проблемами людишек ни о чем кроме любви к государству, флагу и гимну думать не желают.

Исключением из всей этой рутины становится маленький мальчик по имени Шелдон Купер, который родился со странностями – он умеет думать мозгами и применять их не только для оплаты кредитов и счетов. В тайне от родителей он интересуется космосом и физикой и даже знает про то, что в далекой России когда-то были коммунисты. Это слово русофобская семейка Шелдона боится произносить вслух, а в его школе, между прочим, за это могут и побить. Причем учителя.

Итак, Шелдон растет и развивается, продолжает интересоваться науками и удивляет своих учителей. Иронично то, что все американское общество относится к одаренному ребенку как к уроду в семье, ведь в Штатах так не принято, особенно в девять лет.

Сериал “Детство Шелдона” является спин-офф популярнейшего ситкома, завоевавшего любовь критиков и зрителей — “Теория большого взрыва”. Он повествует о компании друзей-ученых. Большая часть комичных моментов связана с молодым гением и будущим нобелевским лауреатом — Шелдоном Купером, о котором как раз и говорится в “Детстве Шелдона”. Шоураннеры не ошиблись — ситком обрел огромную популярность как среди западной публики, так и среди российской.