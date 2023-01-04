 

France 3 – в Китае ежедневно от коронавируса умирает 11 тысяч человек

04.01.2023, 22:15, Разное
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Китайские больницы переполнены: согласно данным британской компании, ежедневно в стране умирает 11 тысяч человек, передаёт France 3. Эксперты предполагают, что после отмены санитарных ограничений каждый день заражается 2 миллиона китайцев, а власти опасаются новой волны эпидемии в связи с новогодними праздниками.

На этих носилках — безжизненные тела в пекинской больнице. Эти кадры показывал испанский телеканал сегодня днём. По подсчётам британской компании (по анализу медицинских данных Airfinity. — ИноТВ), каждый день в Китае умирает 11 тысяч человек.

Кажется, что эпидемия вышла из-под контроля. Эту женщину срочно везут в больницу города Чунцин на юго-западе страны. К сожалению, такие эпизоды стали обыденностью после снятия ограничений 7 декабря прошлого года. За последние дни в этом медучреждении число госпитализаций увеличилось в пять раз.

То же самое происходит в Чэнду, где врачам теперь приходится сортировать пациентов.

ТАН ШИЮНЬ, врач в Чэнду: Мы разделяем пациентов на множество категорий: разумеется, те, кто не может дышать или чьё сердце больше не бьётся, нуждаются в самой неотложной помощи. Наша задача отделить нетяжёлые случаи от самых тяжёлых случаев, чтобы определить приоритетность лечения.

Возможно, Китай достиг пика заражения. Некоторые эксперты предполагают, что каждый день в стране заражается почти 2 миллиона человек. Этот француз наблюдал, как вокруг него заболевает всё больше людей.

НИКОЛЯ БУВ, глава компании в Китае: Все люди вокруг меня заболели, все подхватили коронавирус. Все, с кем я работаю, думаю, уже 95 процентов из них. В аптеках не хватает многих препаратов, сложно найти лекарства, даже в больницах.

В ближайшие дни более 700 миллионов человек по всей стране отправятся в путь, чтобы отпраздновать Китайский Новый год в кругу семьи. Власти опасаются, что это приведёт к новой волне заражения.

Дата выхода в эфир 03 января 2023 года.


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