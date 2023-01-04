N-TV – из-за недостатка помощи правительства часть немцев оказалась за чертой бедности

Продукты питания, отопление, транспорт — многое в Германии значительно подорожало в 2022 году. Однако, согласно исследованию Германской федерации профсоюзов DGB, от инфляции особенно сильно страдают бедные люди — фактически они оказались за чертой прожиточного минимума. Это вызывает вопросы, сдержало ли правительство своё обещание не оставить никого в одиночестве в условиях энергетического кризиса, отмечает немецкий телеканал N-TV.



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Согласно исследованию Германской федерации профсоюзов DGB, получатели социального пособия Hartz IV в конце прошлого года потеряли покупательную способность, в некоторых случаях в значительной степени. Фактически они опустились ниже прожиточного минимума, пишет немецкий телеканал N-TV.

В связи с этим возникает вопрос, действительно ли федеральное правительство сдержало своё обещание не оставить никого в одиночестве в условиях энергетического кризиса. Это касается, в частности, получателей Hartz IV, который в начале года был заменён новым пособием.

Инфляция резко выросла сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за энергетического кризиса, вызванного военными действиями на Украине. Федеральное статистическое управление оценило инфляцию в 7,9% за весь 2022 год — самое высокое значение для страны с 1951 года. Чтобы компенсировать трудности, федеральное правительство предоставило пакеты помощи на сумму около €200 млрд. Некоторые из принятых мер, такие как единовременные выплаты для взрослых и детей или девятиевровый билет на общественный транспорт, также были выгодны получателям Hartz IV.

Однако, по расчётам Германской федерации профсоюзов, эта льгота не сможет в значительной степени компенсировать инфляцию, пишет немецкий телеканал. Безработный родитель-одиночка с десятилетним ребенком потеряет около €750 в год, одинокий человек — €470, пара с двумя детьми 14 и 16 лет — около €1600. Для людей, получавших прибавку к пенсии или зарплате, потери были несколько ниже, поскольку они также имели право на энергетическое пособие федерального правительства в размере €300. Потери, вероятно, сильно ударили по получателям пособий, поскольку многие из них не имеют никаких финансовых резервов, отмечает N-TV.

Слова «Вы никогда не будете одни», «определённо, не относятся в финансовом отношении» к получателям базового материального обеспечения в прошлом году, критикует член правления DGB Аня Пиль, ссылаясь на известную цитату канцлера Олафа Шольца. С введением с 1 января нового пособия инфляция теперь будет компенсирована, и стандартная ставка вырастет до €502, то есть повысится на 11,8%. Однако DGB выступает с критикой того, что получатели по-прежнему не будут защищены от высоких темпов инфляции. Ежегодного механизма корректировки стандартных ставок тут недостаточно, считают в Германской федерации профсоюзов.

Министерство труда заявило, что федеральное правительство «приняло целый ряд мер, чтобы смягчить худшие последствия роста цен». Исследование DGB пока не получило детальной оценки. Однако министерство заявило, что непонятно, почему с июля в расчёт не была включена чрезвычайная надбавка на детей в размере €20 в месяц. Согласно отчёту DGB, надбавка была предназначена не для компенсации инфляции, а для преодоления разрыва до запланированного базового пособия на ребенка, поясняет немецкий телеканал N-TV.