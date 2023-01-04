Мнение: «Москва-Сити» угрожают «Томагавки»?

Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что ему известны планы США нанести удар по деловому центру российской столицы – «Москва-Сити».

Кто такой этот депутат? Пробравшийся в «Единую Россию» «спящий агент» Госдепа или ЦРУ, получающий информацию напрямую из США? Или просто паникер и провокатор?

Нет ли тут дискредитации Вооруженных Сил России? Не поставил ли Федоров под сомнение надежность противовоздушной обороны Москвы?

Иллюстрация отсюда

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