 

Мнение: «Москва-Сити» угрожают «Томагавки»?

04.01.2023, 22:10, Разное
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Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что ему известны планы США нанести удар по деловому центру российской столицы – «Москва-Сити».

Кто такой этот депутат? Пробравшийся в «Единую Россию»  «спящий агент» Госдепа или ЦРУ,  получающий информацию напрямую из США? Или просто паникер и провокатор?

Нет ли тут дискредитации Вооруженных Сил России?  Не поставил ли Федоров под сомнение надежность  противовоздушной  обороны Москвы?

Иллюстрация отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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