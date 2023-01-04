Представитель администрации США заявил, что российские войска добиваются прогресса в боях за Артемовск

Соединенные Штаты считают, что армия РФ добивается нарастающего прогресса в боевых действиях в районе Артемовска, но исход еще не определен, сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

Представитель исполнительной ветви власти США заявил, что россияне добились постепенно нарастающего прогресса, и продолжают его добиваться, потому что ВС РФ вложили серьезные усилия в Бахмут (украинское название Артемовска), передает ТАСС.

Американский чиновник также заявил, что украинцы «все еще храбро бьются и исход в настоящее время не определен».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ создали «пятьсот линий обороны» в Артемовске, продвижение российских военных идет с большим трудом, идет активная борьба за каждый дом.

Между тем, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике.

При этом ранее в Сети появилось видео, предположительно из Артемовска, на котором заснято, как бойцы ВСУ складывают в пакетах тела своих погибших сослуживцев. Один из военнослужащих отмечает, что на кадрах последствия призыва главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ужесточить наказание за дезертирство.

Также сообщалось, что Киев перебросил иностранных наемников в Артемовск и Соледар.

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