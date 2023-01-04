 

В США снова не избрали спикера Палаты представителей Конгресса

04.01.2023, 22:02, Новости дня
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Члены Палаты представителей Конгресса США в ходе не смогли выбрать нового спикера, голосование за республиканца Кевина Маккарти провалилось в четвертый раз.

Как свидетельствуют результаты голосования, в четвертый раз демократ Хаким Джефрис набрал 212 голосов членов палаты, которого поддержала вся демократическая фракция. Республиканцы вновь поддержали альтернативного Маккарти кандидата. Главный претендент Маккарти набрал 201 голос, его нынешний оппонент – 20, еще один республиканец воздержался при голосовании, передает РИА «Новости».

Маккарти заявил, что его не расстроила бы растущая оппозиция, он отметил, что преодолеть это получится.

До назначения спикера работа нижней палаты Конгресса остается, по сути, парализованной, так как законодатели не могут принять присягу и перейти к полноценной законотворческой деятельности.

Ранее президент США Джо Байден выразил разочарование в связи с затянувшимся «позорным» процессом выборов спикера Палаты представителей Конгресса.

Бывший президент США Дональд Трамп призвал своих однопартийцев по республиканской партии поддержать кандидатуру Кевина Маккарти на пост спикера Палаты представителей американского Конгресса.

Напомним, лидер республиканцев Кевин Маккарти по итогам третьего тура выборов спикера Палаты представителей Конгресса США не смог заручиться поддержкой большинства, заседание нижней палаты американского законодательного органа на этом было завершено.

Накануне Палата представителей США впервые за 100 лет не смогла с первого раза избрать нового спикера нижней палаты Конгресса США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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