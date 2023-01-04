Представитель генсека ООН Дюжаррик признал вопрос о минских соглашениях закономерным, но отказался на него отвечать

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался отвечать на вопрос о том, насколько заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о минских соглашениях отражают позицию Антониу Гутерриша.

Дюжаррик признал, что данный вопрос является весьма «закономерным». Однако он заявил, что предоставит возможность проводить «исторический анализ» СМИ и бывшим официальным лицам, «которые были задействованы в этом». Как сказал Дюжаррик, в ООН «сосредоточены на сегодняшнем дне» и прикладывают усилия для урегулирования конфликта, передает ТАСС.

Напомним, в конце 2022 года Меркель признала, что минские соглашения рассматривались как попытка «дать Украине время», чтобы Киев стал сильнее. Позднее она подтвердила такую оценку договоренностей. После Меркель об этом же заявил Олланд. Президент РФ Владимир Путин указал, что это признание лишь подтверждает правильность начала спецоперации.

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