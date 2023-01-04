 

Компания Tesla поставила клиентам рекордные 1,31 млн электромобилей в 2022 году

04.01.2023, 21:31, Разное
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Компания Tesla сообщила о поставках на рынок в 2022 году более 1,3 миллиона электрокаров.

Данный показатель на 40% больше, чем за аналогичный промежуток 2021 года. Вместе с тем, около 66,7 тысяч автомобилей пришлось на модели электрокаров Model S и Model X. В свою очередь, популярные машины Model 3 и Model Y продали в количестве свыше 1,24 миллиона экземпляров. Более того, производитель намерен продолжить рациональное распределение этапов сборки техники для уменьшения расходов.

В свою очередь, в компании заинтересованы в выпуске новых моделей электрокаров, которые бы позволили достичь еще более высоких результатов. Пока представители бренда умалчивают данные о будущих новинках.


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