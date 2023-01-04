 

Смартфон Honor 80 GT появился в продаже

04.01.2023, 21:31, Разное
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Китайская компания Honor объявила о начале продаж нового смартфона Honor 80 GT.

За модификацию с 12 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами встроенной памяти цена составит 475 долларов. В версии с 16 гигабайтами ОЗУ стоимость девайса достигает 520 долларов. Новый смартфон получит топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Модель оснащается качественным экраном с диагональю 6,67 дюйма.

Кроме того, аппарат имеет усиленный аккумулятор на 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт. Новая модель оснащена основной камерой с главным датчиком 54 мегапикселя. Смартфон работает из коробки на операционной системе Android 13. По поводу поставок на российский рынок никаких данных не озвучено.


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