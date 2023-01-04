Мнение: Первое письмо про Лукашина

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Нет, я все-таки написал дочери возмущенное письмо про лысую психологиню, которая взялась наезжать на моего любимого Лукашина! Вот оно:

“Нет, ну какая жуткая баба! А почему она лысая — она что, химиотерапию перенесла? Не знаю, почему она так долго «доказывает» очевидную абсолютно вещь — что Лукашин не хотел жениться на Гале. И дальше всё в том же духе — она начала «объяснять», что пьяный Лукашин «ведет себя как маленький мальчик», не выходя к Ипполиту… И дальше у нее весь такой разбор, в духе бёрновской игры в «Ага, попался, негодяй»?! Таким психологам надо в милиции работать, причем — с малолетними правонарушителями: они им будут рассказывать, «что такое хорошо и что такое плохо». Фу!

И вообще: «устойчивый» в жизни — это не тот, кто никогда не падает, а тот, кто упав, встает! Как раз как Лукашин. А вот «неустойчивым» по фильму оказался как раз Ипполит: столкнувшись с обломом, нажрался и расклеился вдрызг. Впрочем, ты, я вижу, так и не прочла две моих заметки про Лукашина!

Посмотрел еще твою лысую тетку — нет, психологией там и не пахнет. Понимаешь, это моралитэ, а не психология. Девица ведет себя так, как будто она знает, как надо себя вести, а персонажей оценивает на основании того, насколько они подходят под какие-то придуманные ею стандарты поведения. Хотя, положа руку на сердце — откуда она знает, как должен вести себя Лукашин? Она б ему еще побриться налысо предложила!

«Посмотрите на Надю: вместо того, чтобы выпроваживать Женю, она самоустраняется и молчит! Какое инфантильное поведение…» Это я опять наугад включил ролик. Блин, да там куда ни ткнешь — везде перл. Тут она еще и Надю отчитывает — нет, она точно из детской комнаты милиции! Причем это уже ближе к концу ролика, а стало быть — и фильма. То есть речь об эпизоде, когда у Нади и Жени вполне вспыхнуло взаимное влечение. Однако лысая ведьма это всё полностью игнорирует — у нее ведь в Уставе караульной службы (или чем она там руководствуется?) четко записано, что перезрелая разведенка обязана руками и ногами держаться за номенклатурного работника с личным авто, а случайных хирургов с неустойчивым моральным обликом гнать взашей!

Самое печальное, Тата, что для большей части простого народа такие вот «психологи» — это и есть предел желаний. Они жаждут, чтобы им рассказали, что хорошо, что плохо, и как им жить дальше — по пунктам. То есть чтобы «психолог» прожил за них ИХ жизнь, а точнее — позволил им не жить СВОЮ жизнь, ведь жить по-своему — страшно. Пусть лучше фрик, косящий под ведьму из книг Вадима Панова, наговорит им каких-нибудь банальностей в духе «лучше выйти замуж за богатого и НАДО МЕНЬШЕ ПИТЬ!!»

Жуть.

Психолог, дочка, это человек, который людей ЛЮБИТ. Любит, а не судит. Но, впрочем, я вполне могу быть несправедлив; я просто не переношу, когда говорят глупости про мои любимые фильмы…