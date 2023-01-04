Почему не женат Георгий? – Личное мнение

Раз уж сейчас новогодние праздники, давайте поговорим ещё об одном прекрасном фильме, в котором в 40 лет жизнь только начинается.



Как долго ты меня ждала. Фото: Соцсети

Там всё понятно, все персонажи прописаны достаточно ясно. Единственный вопрос, который меня давно смущает, в том, почему в 40+ не женат Георгий. Он же Гоша, он же Гога.

Мужчина рукастый. Прекрасный слесарь. Не особо пьющий (только по праздникам). Друзья — сплошь научные сотрудники и интеллигенция.

И даже ботинки привык чистить, за исключением редчайших случаев.

К тому же, Георгий — человек отзывчивый и добрый. Помните, как он, боясь упустить Катерину, всё равно помогает нести крупногабаритный самовар незнакомой бабке?

Опять же, свой угол в столице есть — комната.

Повторяю вопрос: почему при всех своих достоинствах, Георгий до сих пор был свободен?

Неужели не нашлось женщины, которая его бы полюбила? И это — в условиях демографического перекоса в то время?

Вполне логично допустить, что женщины всё-таки у Георгия были. Но то ли сбегали от него, то ли он сам пропадал.

Именно ко второй версии я и склоняюсь, если вспомнить, как он пытался улизнуть от Катерины на восемь дней. Заметьте, причина была совершенно надуманная — баба оказалась директором комбината, а он от неё дал дёру.

Кто в это поверит?

Может быть, настоящая причина всё же в другом?

Познакомился в электричке со случайной попутчицей. Переспал. Попытался скрыться. Возможно, это привычный патерн неженатого Гоши.

И если бы не настойчивость Катерины, залившей слезами отчаяния всю квартиру и находящихся в ней подруг, так бы Георгий и продолжил спокойно жить.

Или у вас есть другой ответ, почему Гоша был неженат?

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