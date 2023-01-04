Почему не женат Георгий? – Личное мнение
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Раз уж сейчас новогодние праздники, давайте поговорим ещё об одном прекрасном фильме, в котором в 40 лет жизнь только начинается.
Как долго ты меня ждала. Фото: Соцсети
Там всё понятно, все персонажи прописаны достаточно ясно. Единственный вопрос, который меня давно смущает, в том, почему в 40+ не женат Георгий. Он же Гоша, он же Гога.
Мужчина рукастый. Прекрасный слесарь. Не особо пьющий (только по праздникам). Друзья — сплошь научные сотрудники и интеллигенция.
И даже ботинки привык чистить, за исключением редчайших случаев.
К тому же, Георгий — человек отзывчивый и добрый. Помните, как он, боясь упустить Катерину, всё равно помогает нести крупногабаритный самовар незнакомой бабке?
Опять же, свой угол в столице есть — комната.
Повторяю вопрос: почему при всех своих достоинствах, Георгий до сих пор был свободен?
Неужели не нашлось женщины, которая его бы полюбила? И это — в условиях демографического перекоса в то время?
Вполне логично допустить, что женщины всё-таки у Георгия были. Но то ли сбегали от него, то ли он сам пропадал.
Именно ко второй версии я и склоняюсь, если вспомнить, как он пытался улизнуть от Катерины на восемь дней. Заметьте, причина была совершенно надуманная — баба оказалась директором комбината, а он от неё дал дёру.
Кто в это поверит?
Может быть, настоящая причина всё же в другом?
Познакомился в электричке со случайной попутчицей. Переспал. Попытался скрыться. Возможно, это привычный патерн неженатого Гоши.
И если бы не настойчивость Катерины, залившей слезами отчаяния всю квартиру и находящихся в ней подруг, так бы Георгий и продолжил спокойно жить.
Или у вас есть другой ответ, почему Гоша был неженат?
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Источник: Лена Миро
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