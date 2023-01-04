 

“Ночка была жесткой”: скорчившегося от адской боли Соколовского увезли в больницу

04.01.2023, 21:05, Разное
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Певец Влад Соколовский вышел на связь с поклонниками, чтобы сообщить о тревожном событии в его жизни. Артист рассказал, что минувшая ночь была жесткой, поскольку у него начались почечные колики.

“Два дня просто болело, а тут пошли камни”, – поведал Влад в социальной Сети. Знаменитости вызвали скорую помощь, но медиков нужно было ждать слишком долго.

В итоге, как можно предположить, Соколовского повезли в медицинское учреждение люди из его близкого круга. “Мчим в больницу в итоге!”, – написал он. Влад отметил, что болевые ощущения стали слишком острыми, терпеть их он больше не в силах. При этом проблемы со здоровьем настигли исполнителя в неподходящий момент — перед выступлением, запланированным в ночь с 4 на 5 января.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что после скандального развода с Ритой Дакотой Влад Соколовский строит отношения с молодой певицей Ангелиной Сурковой. Молодой девушке так и не удалось выбраться из статуса любовницы — исполнитель так и не женился на избраннице.

Так или иначе, это не мешает паре воспитывать новорожденного ребенка. Мальчик появился на свет в феврале прошлого года.


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