На звезду “Уральских пельменей” напали за рубежом: Не сразу пришла в себя

Илана Юрьева проводит время с семьей в солнечном Таиланде. Даже в столь располагающей обстановке могут происходить крайне неприятные ситуации.

Недавно звезда “Уральских пельменей” стала участницей инцидента, связанного с человеческим хамством. Артистке не сразу удалось прийти в себя.

Стало известно, что у артистки случилась стычка с другими туристами. О подробностях случившегося Илана рассказала в социальных сетях.

“Сейчас гуляли с семьей по набережной. Девочка лет десяти наступила мне на ногу, у меня порвалась босоножка. Девочка даже не заметила, спокойно зашла в магазин. Дима сказал ей в след, что вообще-то нужно извиниться”, – написала она.

После этого на звезду “Уральских пельменей” напал отец ребенка. Он в максимально грубой форме заявил, что девочка не несет ответственности за случившееся и извиняться не должна. “Люди, детей можно и нужно воспитывать, и начинайте в первую очередь с себя! Разговаривать с человеком бессмысленно, если он не понимает элементарных вещей…”, – резюмировала знаменитость.