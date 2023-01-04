Politico – в США боятся, что Китай выходит вперёд в космической гонке

Многие сотрудники НАСА опасаются, что Китай может опередить США в космической гонке, пишет Politico. В последние годы Пекин добился существенного прогресса, а также огласил планы о высадке космонавтов на Луну к концу десятилетия. Эксперты отмечают, что победа Китая в космической гонке станет ударом по престижу и статусу США.



AP

Лунная гонка между США и Китаем может стать ещё более интенсивной: следующие два года могут стать определяющими, пишет Politico, ссылаясь на слова главы НАСА Билла Нельсона. По словам Нельсона, Китай постарается закрепиться на Луне и установить контроль над районами с самым большим количеством ресурсов — а, быть может, и вовсе попробует не пустить США.

Как заявил Нельсон, Китай может обосноваться на некоторых участках Луны под предлогом научных исследований, а затем объявить эти участки своей территорией. Politico отмечает, что слова Нельсона пришлись сразу после миссии НАСА «Артемис-1», в рамках которой беспилотный корабль «Орион» облетел вокруг Луны. Эта миссия стала первым масштабным шагом НАСА на пути к отправке астронавтов на лунную поверхность с глобальной целью создания лунной базы.

Однако китайская космическая программа развивается ещё стремительнее, отмечает Politico. Пекин анонсировал план по высадке космонавтов на Луну к концу десятилетия. За последние несколько лет Китай посылал на Луну целый ряд беспилотных кораблей и луноходов.

«Вполне возможно, что они могут догнать и перегнать нас. Достигнутый ими прогресс впечатляющ, впечатляюще быстр», — приводит издание слова генерала космических сил США Нины Арманго. В частности, в Пентагоне выделили несколько прорывов в китайской космической программе: способность высаживать луноходы на дальней стороне Луны и возможность создать канал связи между Луной и Землёй с помощью запущенного в прошлом году спутника.

Как пишет Politico, прогресс Китая вызывает беспокойство у некоторых ветеранов НАСА. «Их реальная цель заключается в признании мировым лидером. Они хотят стать гегемоном на Земле, так что полёт на Луну — это способ показать, что их система работает. Если они обгонят нас в космической гонке, то докажут, что они лучше», — приводит издание слова экс-астронавта НАСА Терри Виртса. Кроме того, Виртс выразил опасения, что некоторые действия Китая на Луне могут нести угрозу безопасности. Китай, в свою очередь, отвергает все подобные обвинения, пишет Politico.