 

Президент Франции Макрон обещал поставить Украине колесные танки AMX-10 RC

04.01.2023, 20:40, Новости дня
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Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому расширить помощь и поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC.

Сообщается, что Макрон сообщил о желании усилить военную помощь, уже оказанную Киеву, согласившись на поставку легких боевых танков AMX-10 RC, передает РИА «Новости» со ссылкой на France – Presse.

Ранее Макрон пообещал новые поставки гаубиц CAESAR Украине.

В Национальной ассамблее Франции заявили об истощении запасов вооружений из-за помощи Украине. 11 декабря лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что во Франции практически истощились военные запасы, но Париж продолжает поставлять оружие и боеприпасы Киеву. По данным Французского института международных отношений, Париж решил передать Украине 24 из 75 имевшихся в наличии гаубиц Caesar, при этом 18 артиллерийских установок уже переданы Киеву.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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