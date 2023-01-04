Бывший замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке

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04.01.2023, 20:40, Новости дня
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Бывший замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов опубликовал переговоры польских наемников, умоляющих ВСУ вывести их из ада в зоне специальной военной операции (СВО) в Марьинке.

Безсонов в своем Telegram-канале уточнил, что незадолго до новогодних праздников украинское командование перебросило две группы польских наемников в Марьинку, на самый сложный участок фронта. По его словам, из 120 человек в живых остались 28 наемников. Из расшифрованных радиоперехватов следует, что иностранные наемники оказались в крайне тяжелом положении.

«…Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери. Они ночью сбежали. Мы еле успели сбежать.. не все успели…», «…связь глушится. Мы не можем ориентироваться в этом аду. Где свой, где кто — не понятно…», «…почему вы нас не предупредили, что в этом богом забытом месте вы две бригады потеряли?…», – публикует Безсонов часть переговоров, которые удалось разобрать.

Также польские наемники безуспешно просят о помощи раненым и умоляют вывезти их из «этого ада».

«…Предупредите своих. Мы выходим к русским. Да, выходим… Нас разбили. Нас разбили. Нас ждали! Есть убитые и раненные, эвакуируйте нас…. Эвакуируйте нас… Нам нужна помощь… Почему все молчат…».

«…Я ранен! Мне нужна помощь. Я сломал ногу, когда в подвал забегал. Кость торчит. Мне нужна помощь. Заберите меня…. Я весь день жду, сколько ещё ждать? Почему нельзя забрать? Я же ногу потеряю!».

Ранее ВКС РФ ударили по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Харьковской области, ликвидированы более 70 иностранных наемников, еще более ста ранены.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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