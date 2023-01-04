Мнение: Повышение призывного возраста, нехватка оружия на Западе и война США до последнего украинца

1. Комментарий (возможно, спорный) по поводу планируемого повышения призывного возраста с 18 до 21 года (ссылка):



Я считаю, это правильно. Можно вообще до 23-25 поднять. Ибо куда спешить? Эти нормы (идти служить в 18-ть) пришли к нам, наверное, еще из тех времен, когда люди жили, в основном, до 40 лет, а к 30 годам представляли из себя набор хронических заболеваний.

21-летний парень физически ничем не уступает 18-летнему. Однако заметно превосходит его в плане морально-психической устойчивости (в среднем, естественно).

Сам я пошел служить в 21 год. И у нас были еще пацаны 21, 22, 24 года. Так вот скажу, хоть разница всего 3-5 лет (с 18-летними), но вот те, кто был старше – они были более спокойны, адекватны и не страдали всякой ерундой.

Может быть проблему дедовщины (когда она стояла ещё очень остро) удалось бы значительно уменьшить, если бы призывали не вчерашних школьников, а хотя бы 21-22 летних.

Вся эта дедовщина идет от юношеского максимализма, от отсутствия “взрослых” мозгов. Большинство «дедов» потом взрослеют, вспоминают себя и думают: “Что за чепухой я страдал?”

Нет, конечно, кто-то застревает мозгами в детском возрасте и ему до 45 лет кажется, что отбирать масло у «духа» и заставлять его стирать носки – это архиважно.

Если призывной возраст повысят, молодым людям будет проще планировать жизнь и учёбу после окончания школы. Например, поступить в один вуз, а если выбор окажется ошибочным, отчислиться и попробовать другой.

Либо сразу устроиться на работу, набраться опыта, а потом уже лет в 20 начать получать высшее образование – именно то, которое нужно с учётом опыта работы (на Западе такое отложенное поступление – довольно распространённая практика).

2. В Европе жалуются на нехватку оружия и боеприпасов для войны с Россией (ссылка):



Как показал украинский кризис, Запад не готов к длительному противостоянию с Россией. Об этом пишет испанская газета El País.

Как заявила вице-президент международного фонда Bertelsmann Stiftung Кэтрин Клювер Эшбрук, после передачи оружия Киеву на Западе остро встала проблема нехватки боеприпасов и запчастей.

По словам Эшбрук, противостояние высветило необходимость модифицировать противовоздушную оборону.

Пишут, что сейчас на год боевых действий требуется несколько миллионов снарядов. А производство снарядов основного калибра, который США передают Украине, всего около 300 тысяч в год. Не сильно лучше обстоят дела и с производством в Европе.

3. Цинизм американских политиков продолжает работать на нашу пропаганду. По ссылке на видео американский сенатор Линдси Грэм прямым текстом озвучивает планы США насчёт Украины (ссылка):

«Мне нравится, как все идёт. Пока мы с Украиной, даём им оружие и финансовую помощь, они будут драться до последнего человека».