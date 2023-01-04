Мнение: Письмо: “Случилась четвертая ночь”

Вот в этом письме – иллюстрации к посту про галантные шланги.

Хотя любое почти женское письмо может быть иллюстрацией.

Ваша задача выделить примеры шлангов и пояснить: почему это шланг, на какой запрос сделан мужчиной, насколько галантный, как ответила автор и почему, как надо было.

betti212

Здравствуйте, уважаемая Эволюция и комментаторы. Благодарю вас за блог.

Прошу разобрать мое письмо.

Весной я с коллегами пошла в ресторан, туда к нам приехал В., мы прилично выпили, обратно ехали с ним вдвоем в такси, он предложил поехать к нему, я пригласила к себе, потому что ближе… до этого дня мы общались больше года, на работе, он заигрывал, говорил, что я ему нравлюсь, я молчала, потому что он женат. Он часто бывает у нас на работе, почти каждый рабочий день. У него cвой бизнес, семья, ОЗ больше моей…

…Дома еще сидели, разговаривали допоздна, пили немного потом пошли спать, он сказал что приставать не будет и мы уснули, на след день уже все случилось, но как то скомкано, в том плане что я сопротивлялась, я уже протрезвела и мне было страшно, что будет, что он бабник жуткий и что все узнают. Он пробыл у меня до вчера, я немного посокрушалась что теперь делать, зачем все это, что я натворила что мы не любим друг друга, сказал что он любит, что если двум людям нравиться типо почему нет. Уехал, не звонил, в понедельник приехал на работу. Первым что он сказал, что накупил презиков, показалось , что немного покраснел, это была так мило на фоне всей его бабниковской натуры, я к тому времени уже успокоилась, думаю переспала и переспала что теперь жалеть, тем более я мечтала об этом, (о чем сказала ему когда были вместе, но он так переводит якобы я сочиняю) и вообще он сладкий такой , нежный, мне очень понравилось.

Он ничего не предлагал, приходил на работу, целовал, когда никто не видел, иногда звонил болтали. Думала раз ничего не предлагает значит не хочет, потом начал спрашивать почему я его не зову к себе, думала перекидывает ответственность, говорит у него комплексы что больше раза не дала, потом звонит, спрашивает что буду делать , опять про комплексы, про то что у него слюни текут когда смотрит на меня, я говорю приезжайте. Приехал, привез фрукты алкоголь, потом засобирался домой, я расстроилась, что он не останется на ночь, он говорит хочешь перееду к тебе, я говорю да, он говорит нет. Говорит сегодня обещал вернуться домой, его ждут. Общаемся так же, звоню ему в субботу, он спрашивает ты хочешь меня к себе пригласить, я говорю да. Это наша третья «ночь», в пять утра поехал на вокзал встречать друга. Потом длинные выходные, праздники , он не звонит только поздравил в сообщении. Я сама звонила, он был недоступен, и не перезвонил и ничего не сказал потом.

Я понимаю, что куда я лезу? его ОЗ больше, и там семья, смиряюсь, начинаю общаться с другим парнем.

Но В. на работе также ласков, целует, спрашивает когда позову, я сдержано себя веду в основном, ничего не говорю, потому что все его разговоры похожи на шутку , толи просто так спрашивает, толи из вежливости, потому что однажды на такой вопрос: когда я его позову к себе, я отвечаю приезжай, а он мне: (передразнивает) приезжай меня дома не будет. Так прошло несколько месяцев, мы начали вместе ездить на обед, он также шутил, однажды была переписка и в ней он написал что я почему то всегда занята, а он либо работает либо бухает (писал тоже пьяный), и если бы я его позвала он бы сразу приехал, я ответила что хотела его позвать давно еще, но он не перезвонил, он ответил: не ври.

Потом мы как то ближе начинаем общаться, он сам звонит в субботу (почти не звонил мне в выходные) спрашивает можно ли приехать. Случилась четвертая «ночь», после которой я ему позвонила он не взял трубку, и не перезвонил, я пишу ему: всё, прошло? он пишет, нет, бухаю, после это встречаемся на работе, больше не спали. В тот раз он еще спросил меня хорошо ли я к нему отношусь, я возмутилась я что сплю с кем попало? Дура. Спросила он как ко мне, сказал очень хорошо.

Он как то раньше спрашивал меня типо с подколом что у меня были ли с кем то долгие отношения или максимум неделя, я восприняла это как отсылка на нас, как будто это моя вина, а не он не хочет.

Прошло еще несколько месяцев так же общаемся на работе, обедаем иногда, собрала силы в кулак и не даю себя целовать, так как чувствую себя не понятно кем, зачем все это, просто игры какие то, до этого были уже потуги, много раз ,он говорит : ты опять больше меня не любишь? я просто смотрю на него и он ,мне кажется, все понимает. Целует силой. Все в таком духе, как с котенком, потискал и пошел. Как то на такой вопрос, я ему говорю, а вы меня? Он отвечает я тебя люблю, он легко говорит такие вещи.

Потом он мне позвонил в выходной, пьяный, звал приехать к нему, говорил что никого не хочет звать, только меня… уже были как то от него слова про то что ему ни с кем не охота, а со мной охота, не знаю что, и мне показалось похожим на то как бывает когда с кем то поссорился или обиделся и звонишь третьему, для того чтобы восстановиться, я тогда примерно понимала, что есть женщина (помимо жены), может и не одна, но не думала об этом. В тот вечер он мне предлагал приехать, я была занята и разряжался телефон, он спросил заберу ли я его, я спросила позвоню как приеду? (до своего дома зарядить тел), ответил ок, включит звук, в итоге я звонила он не взял трубку и не перезвонил, потом сказал что напился сильно и почему я не приехала ведь он адрес назвал…Вообще он часто перекидывал вину на меня.

Когда я заболела и не выходила на работу, он звонил , спрашивал, нужно ли что то, я говорила что все есть и я боюсь его заразить, когда уже вышла спрашивал опять : почему не позвала к себе, я так же про то чтобы не заразить. Я хотела конечно, но кроме секса он не предлагал ничего, меня и так шатало, было так явно что мы общаемся только в будни и на нейтральной территории, а все звонки и встречи можно в выходные пересчитать по пальцам одной руки.

А в конечном счете получилось так что мы играли с ним в одной онлайн игре и были друг у друга в друзьях, потом он перестал играть со мной и позже я увидела у него в друзьях женское имя с припиской его имени (то есть чья она) и его номера телефона, и это не имя жены, а имя которым он меня однажды случайно назвал, я тогда спросила кто это, он сказал что не знает с таким именем никого, только родственница какая то. И я видела с таким именем ему уже звонили. Я зашла в ее профиль, а там в друзьях уже есть его новый профиль. Меня как окатило холодной водой, хотя все логично, у него отношения с другой девушкой… Под конец дня он приезжает, я смотреть на него не могу, он веселый, шутит, я прощаюсь ухожу, но понятно, что что-то не то… Вечером звонил 2 раза, я говорить с ним не могу, трубку не беру.

Приехал на работу, спрашивает при коллеге, ты что обиделась? Что думал, раз не беру трубку, сейчас сообщение напишу ему, пошлю его типо, Я вру что была не тренировке, спрашивает что грустная, тянет обнять, я отстраняюсь, спрашивает на что я обиделась, я мямлю что я не грустная, нормальная, обнял слегка как из жалости, я ухожу, он уезжает.

Потом сколько приезжал я общалась по минимуму, он тоже перестал заходить так как раньше, спрашивал: ты будешь со мной разговаривать? Я говорю: я разговариваю, но ничего больше не говорю, на его подколы молчу. Всё.

Я боюсь быть жалкой, или я такая и есть уже… чувствую себя именно так, помогите достойно выйти из этого, не могу до конца снять корону, не смотря на самобичевание, взяла отгулы перед каникулами, он не звонил больше, только с НГ поздравил.

Спасибо что прочитали.