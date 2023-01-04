 

Смартфоны Samsung Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra получат минимум 256 ГБ встроенной памяти

04.01.2023, 20:10, Разное
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Инсайдеры объявили некоторые сведения о новых флагманских смартфонах Samsung Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra.

Предполагается, что новинка получит версии с 256-1000 гигабайтами встроенной памяти. В младшей модификации смартфон получил 8 гигабайт оперативной памяти, тогда как топовый экземпляр оснащен 12 гигабайтами ОЗУ. Вместе с тем достоинством флагманских смартфонов станет качественный экран с высокой частотой обновления кадров.

Специалисты прогнозируют, что емкость встроенной батареи составит 3900 мАч с быстрой зарядкой на 25 Вт. В максимальной конфигурации флагманский девайс обладает батареей на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 45 Вт. Официальные сведения о новой линейке пока не озвучены производителем.


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