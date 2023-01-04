Представлен смартфон Konka X20 с Dido OS

Бренд Konka объявил о выходе нового смартфона Konka X20.

Приобрести смартфон можно по цене от 200 долларов. Покупателям предложат комплектации с 4-6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной памяти. За производительность смартфона Konka X20 отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 700. О размерах новинки свидетельствует 6,51-дюймовый экран с высоким разрешением и частотой 60 Гц.

Над дисплеем установлена фронтальная камера на 5 мегапикселей. Также новая модель получила основную камеру с главным датчиком 13 мегапикселей. Емкость батареи смартфона составила 4500 мАч с быстрой зарядкой на 10 Вт. Аппарат из коробки функционирует на платформе Android 11.