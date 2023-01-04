Business Insider собрал 20 самых странных твитов Илона Маска за второй квартал 2022 года

В 2022 году глава SpaceX Илон Маск и глава Teslas Илон Маск поспорили о кризисе рождаемости человечества и планах по колонизации Марса к следующему столетию. Business Insider собрал 20 самых странных твитов миллиардеров за второй квартал 2022 года.

Маск написал 6 июля, что “Человечество достигнет Марса в течение нашей жизни”. Маск, бизнесмен, считает, что цель должна быть достигнута как можно быстрее. Самым большим кризисом, с которым сталкивается человечество, он назвал снижение рождаемости. Он отметил, что “это самая большая угроза для цивилизации прямо сейчас”.

Маск разместил твиты, напоминающие слоганы для SpaceX и Tesla. Маск написал: “Tesla должна защищать жизнь на Земле. SpaceX должна продлить жизнь всего живого”. Бизнесмен также задался вопросом, как часто СМИ будут писать о нем. В одном из своих твитов он отметил, что будет делать все возможное, чтобы сосредоточиться на полезных для человечества вещах.

В первые дни после приобретения Твиттера многие пользователи жаловались на его работу. Маск прямо отвечал критикам в Твиттере. Он даже пошутил о возможности объединения Tesla и Twitter для создания Twizzler до того, как он купил компанию.

Илон Маск также высказался о нетрадиционных способах похудеть. Маск заявил, что рассматривает авиаперелеты как способ поголодать.

Он активно участвовал в опросах пользователей, задавал вопрос подписчикам Twitter о ситуации в Украине, причем сделал это также через Twitter. Маск разместил свои мысли о возможности достижения соглашения между Россией и Украиной.