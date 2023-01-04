 

Роспотребнадзор посоветовал не класть телефон под подушку из-за радиации

04.01.2023, 20:01, Разное
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Андрей Гуськов, заместитель начальника управления Роспотребнадзора по санитарному благополучию, заявил, что электромагнитное излучение может вызвать повреждение головного мозга, поэтому не рекомендуется класть телефон на ночь под кровать. Эту информацию предоставило РИА Новости.

Андрей Гуськов заявил, что излучение вызывает беспокойство и что не рекомендуется класть телефон под голову или рядом с ней. Он утверждает, что любая работа сотового телефона создает электромагнитное поле в радиочастотном диапазоне. Этого достаточно, чтобы сделать мозг чувствительным. Поскольку Международное агентство по изучению рака рассматривает воздействие радиочастотного излучения как возможный канцерогенный фактор для здоровья человека, он рекомендовал класть телефон подальше от кровати.

Сергей Кузьменко (старший эксперт по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества) заявил, что вредная привычка ставить телефон на зарядку, а затем класть его под подушку может привести к серьезным последствиям. По его словам, перегрев устройства может привести к пожару или взрыву.


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